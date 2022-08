La vittoria contro la Cremonese ha portato il Toro a quota 7 punti, gli stessi conquistati l’ultima con Mihajlovic nel 2017

“I punti? In questo momento sono relativi. Dobbiamo vedere tante cose prima di dire se siamo meglio, peggio o uguali all’anno scorso” diceva Juric dopo lo 0-0 con la Lazio. Tante domande ancora senza risposta e un buon inizio da non prendere come regola ma come eccezione si sono però ribaltati in fretta. I tre punti conquistati contro la Cremonese hanno incrementato quell’entusiasmo che mancava da tempo, così come due vittorie esterne nelle prime tre giornate di campionato. Che sia merito o fortuna, i granata hanno una media che in questo momento appartiene solo alle Big e che fa ben sperare l’intero ambiente

Toro, due vittorie esterne entro le prime tre giornate l’ultima volta nel ’76-’77

Quarantasei anni dopo, arriva un inizio di campionato emblematico. Tante le differenze rispetto alla stagione 76′-77′ a partire dal tricolore cucito sul petto dei granata e continuando con l’orgnaico e il periodo da cui il club arriva. Attualmente Juric è infatti sotto esame dopo una prima stagione positiva per alzare eventualmente l’asticella. Ai tempi invece, l’ultimo scudetto conquistato grazie a un organico d’eccezione facevano sognare e alla fine, il secondo posto è arrivato. Diverso anche il punteggio, con allora l’era dei due punti ancora in vigore. Ciò che è tornato uguale sono però le due vittorie in trasferta conquistate tra la prima e la terza giornata, che valgono tanto non solo per le statistiche.

Juric, dai tre punti dello scorso anno ai sette attuali: un inizio che fa sognare

Rappresentano infatti una rinascita targata Juric che sta prendendo vita nel concreto. Lo stesso vale per i 7 punti conquistati, cosa che non accadeva invece da ben cinque anni. Ai tempi un altro balcanico sulla panchina granata, Sinisa Mihajlovic, in grado di assicurare un nono posto a fine stagione. Sembrerebbe quindi che tecnici sanguigni e lottatori come loro, facciano bene ai granata. Meno proficui nell’inizio di campionato scorso (due sconfitte e una vittoria conqusitate), si sono risollevati interiorizzando al meglio i dettami di Juric. E se nonostante quei punti persi all’inizio, un posto nella parte sinistra della classifica sia arrivato, averne già quattro in pià potrebbe fare davvero la differenza quest’anno. La strada è ancora lunga, ma sognare non costa nulla.