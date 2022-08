Il serbo arrivato al Torino per riscattarsi sta dando spettacolo e ha conquistato anche il tecnico croato, che gli dà fiducia

Un inizio di stagione col botto per il Torino e il merito è anche suo: Nemanja Radonjic sta conquistando minuto dopo minuto sempre di più il cuore del popolo granata e del suo allenatore, Ivan Juric. L’operazione di rilancio che lo vede protagonista è quindi cominciata e per ora, ha preso una piega parciolarmente positiva. Il serbo, convinto da Lukic a sposare la causa granata, sembrerebbe aver trovato il suo posto nel mondo e con la Cremonese è arrivata l’ennesima conferma.

Toro, per Radonjic arriva il gol anche in Serie A e la conquista continua

Un gol che parla da sè quello realizzato contro i lombardi: bramato, cercato e alla fine arrivato dopo diversi tentativi anche nelle partite precedenti a coronamento di prestazioni di livello. Inaspettatamente infatti, il trequartista si è rivelato un giocatore chiave sin dai primi calci al pallone in granata, rendendosi fautore del destino delle prestazioni generali con il suo contributo. Tra i match che lo hanno visto brillare, quello di Coppa Italia contro il Palermo dove, oltre ad un assist, è andato a segno due volte (di cui una annullata), trascinando i suoi al passaggio del turno.

Radonjic, continuità e libertà d’azione nella cura Juric

La mano di Juric c’è già e si vede. Il tecnico ha optato per la continuità e ha avuto ragione anche questa volta. “Radonjic in quattro anni non ha mai fatto tre partite di fila di 90 minuti, si è messo a disposizione, vogliamo portarlo al massimo, vogliamo che sia continuo“, queste le sue parole prima della Cremonese che fanno trasparire grande fiducia. Ad ora, il serbo è entrato nella lista degli immancabili, giocando titolare in tutte le partite ufficiali e collezionando 347 minuti, dato non indifferente se si pensa alle difficoltà avute in passato. Il Toro, ma soprattutto il tecnico ex Genoa gli fa bene e si vede.