I precedenti di Cremonese-Torino / La prima volta in Serie A tra le due squadre nel ’29, l’ultima nel 1994

È di nuovo tempo di calcio per il Torino di Juric che, con i primi quattro punti stagionale in tasca, è a caccia del terzo risultato utile consecutivo. Per centrarlo, dovrà battere la Cremonese di Alvini, prossima avversaria in campionato nel match in programma per sabato 27 agosto alle ore 18.30. Ancora a quota zero punti, i grigiorossi cercheranno di invertire la rotta per interrompere il digiuno. Dando uno sguardo al passato, potrebbe però essere più complicato del previsto. Sono dodici i precedenti totali tra le due formazioni e a spuntarla sono proprio i granata, con cinque vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte all’attivo. Per quanto riguarda invece i match tra le mura amiche dei lombardi, regna invece l’equilibrio: su sei match disputati, due vinti, due persi e due pareggiati.

Cremonese-Torino 0-1: il primo precedente tra le due formazioni

Il primo precedente tra Cremonese e Torino in Serie A risale al 22 dicembre 1929, già allo stadio Zini. I granata, usciti vincenti dal match hanno da poco affrontato un cambio in panchina con l’arrivo di Karl Sturmer al posto di Tony Cargnelli e chiuderanno quarti. I lombardi hanno invece ancora Bela Ludwig come allenatore, che verrà poi rimpiazzato da Secondo Talamazzini e non sarà il più felice degli epiloghi. Un match che vede quindi a confronto formazioni di livelli diversi e che si direziona a favore del Torino, aiutato da un po’ di fortuna. L’unico gol realizzato è infatti un’autorete targata Ferrazzi.

Cremonese-Torino, nel ’94 la vittoria con più margine a favore dei grigiorossi

Negli anni ’90, ecco che i due club tornano ad affrontarsi, ma questa volta, saranno i grigiorossi a portarla a casa. Il 18 dicembre 1994 infatti, prende vita quella che si rivelerà essere la vittoria con maggior margine a favore dei padroni di casa. Il Toro allenato da Sonetti, deve fare i conti con la corazzata targata Chiesa, autore dell’ultimo dei tre gol della Cremonese, tutti nel primo tempo. Prima di lui si mettono all’opera Pirri e Tentoni, dando vita ad un brusco 3-0.

Cremonese-Torino, un pareggio nell’ultimo precedente in A

L’ultimo precedente in Serie A risale invece al 23 dicembre dell’anno successivo. Entrambe le formazioni sono state rimesse a nuovo e tornano in campo ad affrontarsi per strappare i tre punti. Nessun vinto e nessun vincitore però in questo caso. Regna infatti l’equilibrio, reso concreto dall’1-1 che segna il tabellone allo scadere dei novanta minuti. Ad aprire le danze ci pensa Giandebiaggi a venti minuti dalal fine ma la festa ne dura dieci, perchè Abedì Pelè all’80’ riporta la parità, che durerà fino al termine del match.