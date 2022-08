Linetty convince ancora come partner di Ricci in mezzo al campo, peccato per il gol che si divora: le pagelle di Cremonese-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6.5: non può nulla sul bel tiro a giro di Sernicola che permette alla Cremonese di accorciare le distanze nel finale. Nel primo tempo, quando è chiamato in causa, risponde sempre presente.

SCHUURS 7: quella contro la Cremonese è la prima partita in assoluto del difensore olandese con la maglia del Torino. Juric lo schiera prima a destra poi al centro, in entrambe le posizioni Schuurs si mette in luce con una buona prestazione: sfrutta bene le sue doti fisiche negli uno contro uno ed è decisivo in apertura quando si fa trovare al posto giusto al momento giusto ed allontana un pericoloso cross basso di Okereke.

BUONGIORNO 6,5: lotta con Dessers e vince praticamente tutti i duelli fisici. Quando non riesce a fermare l’avversario con le buone ricorre alle cattive e per questo riceve anche un giallo nel secondo tempo. E’ autore anche di alcuni provvidenziali chiusure (st 25′ DJIDJI 6: entra bene e si fa valere nel gioco aereo)

RODRIGUEZ 6: come al solito, ormai, tiene bene la propria posizione e non si fa mai saltare dagli avversari. In campo dimostra di essere un vero e proprio leader.