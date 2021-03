Le statistiche / Ounas e Sanabria sono stati i giocatori chiave per Crotone e Torino nel match terminato 4-2 per i rossoblù

È stata molto amara la sconfitta del Toro contro il Crotone, ultimo in classifica, e adesso per i granata si complica il cammino per arrivare ad ottenere la salvezza. Se c’è stata una nota positiva per quanto riguarda la prestazione del Toro allo Stadio Ezio Scida è stata Sanabria, che è risultato l’uomo chiave per la squadra di Nicola. L’attaccante ex Betis arrivato a gennaio ha potuto finalmente esordire dopo un lungo stop a causa del Covid e dopo il focolaio che ha colpito diversi giocatori del Toro. Il numero 19 granata è entrato al posto di Zaza giocando 30’ minuti nei quali ha trovato un grandissimo gol da fuori area, rete numero 10 per lui in serie A. Invece per il Crotone è risultato determinante Ounas che ha giocato tutta la partita e ha messo a segno il gol che ha chiuso definitivamente il match.

Il Crotone ha tirato di più

La squadra di Serse Cosmi, che è riuscita ha segnare 4 gol al Torino, ha tirato di più rispetto ai granata. I rossoblu hanno tirato 19 volte di cui 10 in porta, mentre il Toro ha tirato 17 volte di cui solo 6 in porta. I tiri respinti da parte di Cordaz e Sirigu sono stati rispettivamente 3 a testa. Per quanto riguarda i granata la squadra di Nicola ha anche trovato una clamorosa traversa, un tiro di Bonazzoli ad inizio del secondo tempo quando il risultato era ancora fissato sull’ 1-1. Numeri che quindi premiano la squadra calabrese.

Simy: giocatore che ha creato più occasioni da gol

Anche le occasioni da gol sono state di più da parte del Crotone di Cosmi. Per i calabresi sono state 9, di cui 3 create da Simy. Il giocatore nigeriano con la sua doppietta è stato tra i protagonisti del successo da parte dei calabresi,. Le altre due da Messias, che è stato particolarmente fastidioso nel finale del match. Le occasioni da gol per il Toro sono state solo 7 . Le più importanti sono state la traversa colpita da Bonazzoli e un tiro di Gojak che, a pochi minuti dal suo ingresso in campo, ha sfiorato il gol del 3-3. Rete mancata che avrebbe sicuramente cambiato la partita.