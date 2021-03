Con Rincon squalificato, contro l’Inter Nicola si potrebbe affidare a Baselli, guarito dal Covid e di nuovo a disposizione

Il Toro, dopo la sconfitta per 4-2 contro il Crotone, si appresta ad affrontare domenica l’Inter capolista. Una gara molto complicata in un periodo particolarmente difficile. I granata non avranno a disposizione Rincon a causa dell’espulsione rimediata dal numero 88 nel match contro la squadra di Serse Cosmi. Per sopperire a questa assenza il tecnico Davide Nicola potrebbe affidarsi a Baselli. Il numero 8 del Toro, guarito dal Covid e portato in panchina a Crotone, ora dovrà lavorare duramente per ritrovare la forma il prima possibile.

Baselli: stagione sfortunata

Quella di Baselli è una stagione non proprio fortunata. Dopo il recupero da un lungo infortunio è stato colpito anche dal Covid, che ha costretto il numero 8 granata a fermarsi di nuovo. Baselli in questa stagione ha fatto il suo esordio contro il Benevento nella prima partita di Nicola allenatore del Toro. Dopo quello spezzone di partita Baselli è entrato, a gara in corso, anche contro Fiorentina, Atalanta, Genoa e Cagliari. In tutti questi match il numero 8 del Torino è riuscito a dare un supporto importante alla squadra partecipando alle manovre di gioco e riuscendo a recuperare diversi palloni importanti soprattutto nel match contro l’Atalanta. Invece a Crotone Baselli si è solo accomodato in panchina. Non è stato impiegato anche perché era stato recuperato in extremis dopo essere guarito da poco dal Covid.

Nicola e la società puntano su di lui

Nicola e la società granata contano su Baselli. A testimoniarlo anche le parole del ds Vagnati dopo la partita contro la Fiorentina a fine gennaio, quando mancavano poche ore alla chiusura del mercato. In quell’occasione il dirigente granata dichiarò: “Un rinforzo a centrocampo è Baselli. È un giocatore importante per il Torino e ci può dare tanto non solo in termini tecnico-tattici ma anche per la personalità del giocatore.” Senza Rincon Nicola si potrebbe aggrappare al suo numero 8, facendolo scendere in campo dal primo minuto contro l’Inter. Adesso tocca a Baselli arrivare ad ottenere la condizione migliore.