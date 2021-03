A causa delle diverse assenze Nicola in attacco ha dovuto schierare contro il Crotone la coppia Zaza e Bonazzoli, entrambi non incisivi

Dopo i diversi casi di Covid che hanno colpito il Toro, e con due partite non giocate, la squadra granata è tornata ieri in campo contro il Crotone, tornando a casa dopo un’amara sconfitta per 4-2. Nicola si è trovato a sfidare la squadra ultima in classifica con diverse assenze importanti e alcuni giocatori (come Baselli, Buongiorno e Murru, recuperati solamente all’ultimo minuto). Il tecnico del Toro si è trovato a dover fronteggiare il fatto di dover far a meno in avanti di Belotti e ha scelto di schierare dal primo minuto la coppia Zaza-Bonazzoli. Entrambi i giocatori però non hanno inciso nella gara: la loro è stata una prestazione molto deludente in quella che è stata una sconfitta difficile da digerire.

Troppo poco da parte dei 2 attaccanti granata

Zaza contro il Crotone non è mai veramente entrato in partita. Da parte sua di positivo c’è stato un buon aggancio su un lancio lungo di Ansaldi nella prima frazione di gioco e dopo poco o niente. Clamoroso il suo errore che, con un passaggio in orizzontatale pessimo e senza senso, ha mandato Messias in contropiede. Poi bravo Sirigu a neutralizzare l’avversario. Il numero 11 del Toro in seguito è stato sostituito per fare spazio a Sanabria. L’attaccante paraguaiano ha esordito con la maglia granata segnando un grandissimo gol che per qualche istante ha mantenuto vive le speranze del Toro. Invece per quanto riguarda Bonazzoli c’è da segnalare solo un tiro potente con il pallone che si è stampato sulla traversa a inizio ripresa. Poi anche da parte sua poco altro.

Per entrambi stagioni con più ombre che luci

Sia Zaza che Bonazzoli in questa stagione stanno facendo fatica ad incidere. Bonazzoli fino ad oggi, tra campionato e Coppa Italia, ha collezionato 16 presenze segnando 3 gol. Di questi sicuramente il più importante è stato quello messo a segno contro l’Atalanta che ha permesso ai granata di agguantare il pareggio in rimonta. A suo favore c’è da sottolineare che il 26 granata in campo lotta sempre e sta crescendo sotto l’aspetto della personalità. Zaza in questa stagione, tra serie A e Coppa Italia, ha segnato 4 reti in 17 presenze. Il numero 11 del Toro, dopo essere stato rilanciato contro il Benevento dove ha siglato una doppietta, è andato in calando.