Alla vigilia del derby il ct della Serbia, Dragan Stojkovic, ha difeso Vanja Milinkovic-Savic dalle tante critiche ricevute

“Sono molto soddisfatto di Vanja. Io non ascolto chi lo critica, mi focalizzo sulle prestazioni. Avete visto che parate ha compiuto a Oslo contro Haaland? Penso che Vanja sia uno dei pochi portieri che quest’anno non ha subito gol dal bomber norvegese. Milinkovic-Savic sembra un giocatore di Nba: è un po’ il nostro Vlade Divac, la leggenda serba che ha giocato nei Lakers”. Parole queste che sono state pronunciate da Dragan Stojkovic, il ct della Serbia, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport alla vigilia del derby tra Torino e Juventus.

Stojkovic: “L’impatto di Radonjic non mi sorprende”

Il commissario tecnico della nazionale balcanica ha voluto difendere il portiere del Torino, spesso al centro delle critiche per un rendimento in maglia granata non sempre all’altezza. Stojkovic ha poi parlato anche degli altri due calciatori serbi del Torino, Sasa Lukic e Nemanja Radonjic: “Lukic è diventato uno chef del centrocampo. L’impatto di Radonjic non mi sorprende: quando ha spazio, diventa letale”.