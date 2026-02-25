L’apertura dei cancelli del quartier generale del Torino al pubblico rappresenterebbe un primo punto di riavvicinamento con i tifosi

Riavvicinare i tifosi alla squadra sarà uno degli obiettivi di D’Aversa per questi ultimi mesi di campionato, anche perché, come ha rimarcato nel corso della sua presentazione, i sostenitori granata possono dare una spinta importante alla squadra: “I tifosi sono fondamentali, la squadra ha bisogno del pubblico per fare sì che ci sia unità di intenti”. Certo, non è il migliore dei momenti: accanto alla contestazione alla dirigenza – ci sarà la Curva vuota anche con la Lazio – anche l’atteggiamento dei giocatori e i conseguenti risultati hanno portato la tifoseria a puntare il dito pure contro la squadra.

Una possibile apertura del Filadelfia

E in tutto ciò il Fila? D’Aversa ha spiegato di voler aprire con maggiore frequenza le porte del Filadelfia, per permettere ai tifosi granata di sostenere la squadra anche durante la settimana. Tuttavia, il tecnico ha messo in guardia dal rischio che contestazioni all’interno dell’impianto possano peggiorare una situazione già difficile: “Dobbiamo pensare a tenere la categoria, non porta vantaggi aprire ed essere contestati ma porta vantaggi essere sostenuti. E noi il sostegno dobbiamo meritarcelo con il lavoro. Mi auguro sia possibile aprire gli allenamenti”, i tifosi possono portare 6-7 punti in più“. Le parole di D’Aversa sembrano comunque un passo verso un dialogo più diretto per cercare un riavvicinamento con la tifoseria.

L’esperienza a Empoli

D’Aversa ha ricordato di aver spesso aperto le porte degli allenamenti ai tifosi durante la sua esperienza a Empoli, sottolineando che, pur trattandosi di un contesto diverso da quello del Torino, era solito farlo fino agli ultimi giorni della settimana: “Da parte mia non c’è preclusione, a Empoli aprivo le porte fino al giovedì e venerdì, c’è un aspetto tattico da preservare, ma detto questo i primi giorni siamo disponibili ad aprire”.

L’obiettivo del tecnico è chiaro: centrare la salvezza entro la fine del campionato. Per raggiungerlo, D’Aversa sarà pronto a lavorare duramente, ma cercando anche di riavvicinare i tifosi per, convinto che la compattezza di squadra e sostenitori possa fare la differenza: “Serve compattezza da parte di tutti, per portare il Torino all’obiettivo finale”.