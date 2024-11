Sono stati protagonisti con la Primavera, ora Njie e Ciammaglichella possono trovare spazio con la Prima squadra nel derby

Njie e Ciammaglichella respirano l’aria di derby con la Prima squadra.Il sogno di qualsiasi ragazzo cresciuto nelle giovanili granata è quello di poterlo vivere anche con i grandi e stasera, per loro due potrebbe diventare realtà. Ancora più incredibile se si pensa che solamente pochi mesi fa, precisamente il 9 agosto 2024, entrambi scendevano in campo per la finale del Memorial Mamma e Papà Cairo proprio contro la Juventus. In pochi mesi un salto non da poco per i due ragazzi classe 2005. In particolare Njie è quello che più probabilmente avrà a disposizione almeno qualche minuto in campo, vista la situazione infortunati in attacco e le sue prestazioni negli spezzoni di partita già giocati da lui. Infatti con Zapata fuori e Adams appena tornato dall’infortunio è lui il candidato a vice Sanabria, avendo, con il gol contro il Como superato Karamoh nelle gerarchie.

Ciammaglichella e Njie avevano propiziato la vittoria granata

Nel derby Primavera giocato da Njie e Ciammaglichella in occasione della finale del Memorial Mamma e Papà Cairo i granata avevano vinto 2-0 grazie ai gol di Marchioro nel primo tempo e di Franzoni nel secondo. Ad aver però propiziato i due gol sono stati proprio i due 2005 che potrebbero giocare qualche minuto anche questa sera. Infatti il primo gol era arrivato al 16′ minuto del primo tempo grazie a Ciammaglichella con una strepitosa azione personale era entrato in area e, dopo aver saltato due avversari, aveva appoggiato il pallone a Marchioro che a quel punto doveva solamente spingere la palla in rete. Il secondo gol dei granata era arrivato al 14′ minuto del secondo tempo grazie ad una sgasata di Njie sulla fascia che poi aveva crossato, il pallone era stato respinto dall’estremo difensore bianconero che però, così facendo, aveva consegnato la sfera a Franzoni che ha segnato il gol del definitivo 2-0.