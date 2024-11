Il derby perde due protagonisti rispetto all’anno scorso: Bremer e Zapata avevano fatto vedere grandi cose in campo

Manca sempre meno a Juventus-Torino. Sarà un derby certamente ricco di spettacolo, date le idee tattiche dei due nuovi allenatori; sarà un derby dal sapore storico, per tutto quello che è successo negli anni; ma sarà anche un derby particolare, per l’assenza di due leader e protagonisti come Zapata e Bremer. Entrambi hanno subito praticamente lo stesso gravissimo infortunio a distanza di una settimana uno dall’altro, mettendo così in difficoltà i propri compagni.

No Zapata, no gol

Difficile dire quale assenza abbia pesato di più, ma certamente entrambe le squadre ne hanno sofferto tanto. Il Torino, in particolare, ha perso non solo un leader carismatico in campo e fuori, ma anche un vero e proprio bomber. Basti pensare che con il colombiano in campo la media dei gol fatti era di 1,71 a partita (12 in 7 gare), mentre adesso si parla di 0,75, con Sanabria e compagni che sono stati in grado di segnare solamente 3 gol nelle ultime 4 partite senza l’ex Atalanta. Il Toro ha perso tantissimo con l’assenza di Zapata, soprattutto perché è impossibile poter contare in rosa su qualcuno con le sue stesse caratteristiche e perché bisognerà aspettare fino a gennaio per poter trovare un sostituto.

Senza Bremer, la Juve si è aperta

Allo stesso modo, anche la Juve è andata in crisi nelle prime senza la sua roccia difensiva. Se tanto si erano esaltati i bianconeri di Thiago Motta, che nelle prime 7 partite stagionali erano riusciti a subire un solo gol, dall’infortunio di Bremer in poi il muro è caduto a pezzi. Danilo non è stato in grado di sostituire il connazionale, e sono arrivati 10 gol contro nelle restanti 8 partite, in cui a spiccare è stato il 4-4 di San Siro contro l’Inter. Certamente Torino e Juventus hanno perso due grandissimi giocatori in una fase delicata della stagione, ma ora a risentirne può essere anche lo spettacolo nel derby, dato che loro due sono stati i protagonisti degli ultimi precedenti.