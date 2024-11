In vista delle sfide di Nations League contro Belgio e Francia Spalletti ha diramato la lista dei convocati, tra i 23 scelti c’è anche Ricci

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la nazionale maggiore in vista delle sfide di Nations League contro Belgio e Francia. Tra i 23 giocatori scelti dal tecnico azzurro c’è anche il centrocampista del Toro Samuele Ricci che si è reso protagonista di un ottimo inizio di campionato facendosi anche strada nelle gerarchie della nazionale, diventando ormai un titolare. Per la prima volta sono stati chiamati in Nazionale maggiore Pietro Comuzzo della Fiorentina, Nicolò Savona della Juventus e Nicolò Rovella della Lazio. I 23 azzurri dovranno affrontare due sfide molto difficili per confermarsi alla guida del girone di Nations League. Attualmente infatti la nazionale di Spalletti è prima grazie a una vittoria con la Francia, due vittorie contro Israele e un pareggio con il Belgio per un totale di 10 punti totalizzati.

Ecco la lista dei convocati

Di seguito la lista dei 23 giocatori convocati da Spalletti per gli impegni di Nations League:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Nicolò Savona (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Davide Frattesi (Inter), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).