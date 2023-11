Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, commenta la vittoria della sua squadra in trasferta a Torino

Il Toro è fuori dalla Coppa Italia. Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha commentato la partita. Di seguito le sue parole.

Le parole di Di Francesco

“Una grande soddisfazione. Cosa devo dire a questi ragazzi? Ibrahimovic alla prima da titolare ha anche trovato il gol. A Cagliari abbiamo fatto 15 minuti irriconoscibili, è stato un vero peccato, potevamo avere 15 punti in classifica. Non è stata una partita, sono stati 15 minuti, ci siamo subito ripuliti. Oggi abbiamo giocato contro una squadra fisica alla grande, senza paura. Abbiamo giovani interessanti, che devono mettere sia qualità ma anche dinamismo. Se oggi nel calcio non sei europeo, fai fatica. Non so dove possiamo arrivare, ma il nostro obiettivo primario è la salvezza. A volte la sicurezza può sembrare presunzione ed è quello che ci è successo”.