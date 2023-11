Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della partita persa in Coppa Italia contro il Frosinone

Urbano Cairo, presidente del Torino, non le manda a dire. Al termine della partita contro il Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni, sia sull’arbitro che su Juric. Di seguito le sue parole.

Le parole di Cairo

Cairo ha detto: “Il rigore? Ma allora devi buttarti, veramente uno scandalo. Terribile, una cosa incredibile. Il gol dato che non c’era e il rigore che c’era, peggio di così… Episodi devastanti, non c’è dubbio. Non c’è storia, a parte il fatto che loro hanno fatto un tiro in porta in tutta la partita o forse due. Fiducia in Juric? Ma ci mancherebbe altro”.