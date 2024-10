Per quanto divertente ed esaltate il calcio di Vanoli espone gravemente la difesa e il Toro ne risente: troppi gol subiti

Con i tre gol subiti dal Torino ieri contro l’Inter salgono a 11 i gol subiti dai granata in 7 partite di campionato, 13 gol in 8 partite se si conta anche la sfida di Coppa Italia contro l’Empoli. Il calcio di Paolo Vanoli è sicuramente più offensivo e piacevole da vedere rispetto al calcio difensivo e fisico di Ivan Juric, ma proprio per questa sua propensione all’attacco la difesa resta costantemente scoperta. Negli scorsi anni con il tecnico croato il Toro era sempre tra le migliori quattro o cinque difese del campionato ma quest’anno, complice anche la cessione di Buongiorno, il trend è cambiato violentemente. La squadra piemontese ha spesso preso gol per errori difensivi non da poco come contro il Verona quando Masina ha sbagliato lo stop consegnando il pallone agli avversari e consentendo loro di segnare il gol del 2-3, o come quando contro la Lazio Vojvoda si è intestardito nel voler tenere palla e l’ha persa regalando di fatto il primo gol ai biancocelesti, fino ad arrivare all’errore di Coco in marcatura su Thuram in occasione del secondo gol. Molti altri errori hanno rischiato di togliere altri punti ai granata ma Milinkovic-Savic è riuscito ad evitare il peggio; ad esempio quando per un fallo inutile con la palla quasi fuori il numero 32 del Toro ha dovuto fronteggiare e parare un calcio di rigore contro l’Atalanta a partita quasi conclusa. Nella partita contro l’Inter però anche Vanjia non è esente da colpe, perchè, sebbene abbia fatto grandi parate, sbaglia nell’uscita in occasione del terzo gol di Thuram.

Vanoli cerca la quadra e ruota i difensori

Per cercare di risolvere questo problema Paolo Vanoli sta cercando un terzetto difensivo che riesca a dare sicurezze ai granata in fase difensiva. Contro il Milan avevano giocato Masina (braccetto di sinstra), Coco (centrale) e Vojvoda (braccetto di destra), contro l’Atalanta il tecnico aveva poi confermato Masina e Coco ma sostituito Vojvoda con Tameze, mentre nella trasferta contro il Venezia era tornato a schierare la difesa messa in campo contro il Milan. Nel brutto pareggio casalingo contro il Lecce era stato confermato lo stesso trio di difesa con Vojvoda che però dopo appena 20 minuti era stato costretto a lasciare il campo per infortunio e al suo posto era entrato Walukiewicz. Nella trasferta vincente contro il Verona i granata avevano dovuto rinunciare sia al numero 27 (Vojvoda) che a Saul Coco per infortunio ed erano scesi in campo Maripan e il difensore polacco ex dell’Empoli.. Contro la Lazio poi è tornata la difesa titolare con Coco e Vojvoda insieme a Masina. Dopo l’errore di Vojvoda però Vanoli ha sentito il bisogno di cambiare e ha schierato Walukiewicz sulla destra, Maripan al centro e Coco sulla sinistra. Molte difese diverse messe in campo ma ancora non si è trovata ancora la quadra. Il tecnico dovrà continuare a provare per scovare il modo di rendere più solida la fase difensiva dei granata, sperando anche in un ritorno di Schuurs.