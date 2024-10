Il giovane centrocampista Gvidas Gineitis ha subito fatto assist alla sua prima partita da titolare in campionato

Alla vigilia della settima giornata di Serie A tutti davano per scontata la presenza di Ivan Ilic, fresco di convocazione con la Serbia, nell’11 titolare di Paolo Vanoli. A sorpresa, però, il tecnico del Torino ha preferito Gvidas Gineitis a Ivan Ilic in occasione della difficilissima trasferta contro l’Inter. Il giovane lituano è partito quindi titolare a centrocampo insieme a Ricci e Linetty. Una partita difficile quella disputata dai franata con avversari formidabili davanti. La partita si è subito messa male per i granata dopo l’espulsione di Maripan al 20‘ del primo tempo e poi i due gol di Thuram al 25′ e al 35′; è proprio a questo punto che il classe 2004 è riuscito a incidere sulla gara in maniera positiva perchè dopo la seconda rete dei neroazzurri il Toro ha rialzato la testa e ha provato ad attaccare subito. Dopo la ripresa del gioco subito è arrivato un lancio per Zapata e dopo qualche carambola il pallone è finito sui piedi proprio di Gvidas Gineitis che in una minuscola finestra di spazio e ti tempo, prima di essere travolto da Bisseck, è repentinamente riuscito a far filtrare il pallone per il numero 91 che da solo davanti a Sommer non ha sbagliato trovando il gol del momentaneo 2-1 al 36′ minuto.

Gineitis può essere un’ottima risorsa ma a centrocampo c’è tanta competizione

Gvidas Gineitis è da un po’ che è stabilmente in prima squadra e, dopo essere stato lanciato da Juric, sta cercando di ritagliarsi sempre più spazio. Con Vanoli è riuscito a trovare già vari minuti nonostante la grande competizione che c’è a centrocampo. Infatti dopo le quattro partite (tre di campionato e una di Coppa Italia) saltate per un infortunio al ginocchio il numero 66 ha giocato 146 minuti di cui 101 in Serie A e 45 in Coppa Italia. Questi minuti sono da spalmare in 4 partite. Contro il Lecce ha giocato 16 minuti, 23 minuti contro il Verona, 45 contro l’Empoli in Coppa Italia e 62 contro l’Inter. Minutaggio sempre in crescendo che porta a pensare che l’ex allenatore del Venezia sia pronto a dargli sempre più spazio. Tutto questo con una grande concorrenza a centrocampo, zona in cui i granata hanno Ricci, Ilic, Tameze e Linetty. Nella partita contro l’Inter il lituano è stato schierato al posto di Ilic ma non è da escludersi un centrocampo con Ilic, Ricci e Gineitis, soprattutto visti i molti errori tecnici commessi nel corso della stagione da Linetty e Tameze, giocatori che si sono rivelati preziosissimi in fase difensiva ma poco lucidi e precisi in fase di impostazione.