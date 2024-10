Nikola Vlasic è partito dalla panchina nel match contro l’Inter per poi entrare a pochi minuti dalla fine e trasformare il calcio di rigore

Nikola Vlasic in questo inizio di stagione non ha giocato a causa dell’infortunio che lo ha tenuto fuori. Da poco è tornato a completa disposizione di mister Vanoli e il tecnico granata ha iniziato ad utilizzarlo seppure con cautela per evitare ricadute. Il numero 10 del Torino ha subito iniziato a dimostrare le sue incredibili qualità nelle seppure piccole finestre di tempo concessegli dal suo allenatore. Contro la Lazio il trequartista croato era entrato in campo al 63‘ e ha, dopo appena 4 minuti, servito l’assist dell’1-2 a Che Adams. Contro l’Inter avrebbe potuto anche partire titolare ma la febbre non gli ha consentito di allenarsi fino a giovedì e questo ha portato l’ex tecnico del Venezia a farlo partire dalla panchina e farlo entrare solamente dopo l’infortunio di Zapata all’84‘. Dopo solamente 2 minuti l’ex giocatore del West Ham si è incaricato di battere il calcio di rigore guadagnato da Masina e lo ha trasformato con incredibile freddezza, segnando il gol del 3-2 e regalando ai granata la speranza, poi rivelatasi illusoria, di poter pareggiare la partita.

Nikola Vlasic: ultima partita in gol contro l’Udinese il 16 marzo 2024

Vlasic è così finalmente tornato al gol. Il numero 10 dei granata con la rete contro l’Inter ha interrotto un digiuno che durava fin dal 16 marzo del 2024, quando, contro l’Udinese, aveva segnato il gol dello 0-2 in favore dei granata. In occasione della 29′ giornata della scorsa Serie A, dopo essere andato vicino al gol con un gran mancino che aveva sverniciato l’esterno del palo, aveva trovato un bel gol: Gineitis aveva recuperato palla in zona offensiva e l’aveva consegnata a Zapata che subito aveva allargato per Vlasic che dopo aver fintato la conclusione con il destro per saltare un avversario e rientrare aveva calciato sul secondo palo con il mancino bucando Okoye. Contro l’Udinese quindi il croato aveva trovato il suo ultimo gol in maglia granata, un digiuno di gol durato 202 giorni. Con la maglia della Croazia invece il trequartista aveva trovato il gol nell’amichevole del 26 marzo contro l’Egitto.