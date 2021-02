Dopo la positività al Covid di un ottavo giocatore, il direttore dell’Asl di Torino, Carlo Picco, ha rilasciato una dichiarazione all’Ansa

Questa mattina è arrivata la notizia della positività al Covid di un ottavo calciatore del Torino (ieri pomeriggio tutto il gruppo squadra si era sottoposto a un nuovo tampone). Come confermato dal direttore dell’Asl del capoluogo piemontese, il dottor Carlo Picco, i giocatori granata dovranno ora continuare a stare in isolamento fiduciario nelle proprie abitazioni, non saranno possibili nemmeno gli allenamenti individuali al Filadelfia. “Si va avanti a monitorare la situazione e si continua con le disposizioni già date” ha dichiarato il dirigente dell’Asl all’Ansa.