Il Toro resta bloccato dal Covid, nel weekend Cagliari e Parma possono approfittarne per avvicinarsi ai granata, in attesa del recupero

Toro, Cagliari, Parma, Crotone: il weekend calcistico vedrà i riflettori puntati soprattutto sulla zona bassa della classifica dove i match in programma potrebbero regalare punti fondamentali alle rivali della formazione di Nicola in lotta per la salvezza. In particolare, saranno Cagliari e Parma gli osservati speciali della 24^ giornata del campionato di Serie A che vedrà il Torino fermo ai box, costretto a rinunciare momentaneamente alla sfida contro il Sassuolo. Il focolaio di Covid scoppiato nei giorni scorsi, con i contagi che proprio nella giornata di oggi sono saliti a quota 8, ha infatti costretto l’Asl a rinviare il match contro i neroverdi al prossimo 17 marzo e anche la sfida contro la Lazio sembra essere in forte dubbio. Una situazione che, almeno per il momento, potrebbe far gioco alle dirette concorrenti.

Scontro diretto per il Cagliari, per il Parma c’è lo Spezia

Prima fra tutte il Cagliari. Dopo il Ko rimediato proprio contro i granata la scorsa settimana, la formazione sarda, appena passata nelle mani di Leonardo Semplici sarà nuovamente impegnata in uno scontro diretto, questa volta contro il Crotone (sfida in programma domenica alle ore 15). Un match, quello contro l’ultima in classifica, che i sardi non possono permettersi di perdere. Al contrario, proprio lo stop del Torino potrebbe dare nuova linfa e nuova motivazione: i tre punti, infatti, permetterebbero alla squadra di Semplici di riavvicinarsi proprio ai granata. Anche se sono per qualche giorno, in attesa del recupero di Torino-Sassuolo.

Il Parma vuole restare in corsa

Obiettivo che non è certo da sottovalutare: il raggiungimento della salvezza passerà gioco forza anche da una questione di nervi. Riavvicinarsi al Toro consentirebbe ai sardi di ritrovare morale e metterebbe un po’ di pressione proprio alla squadra di Nicola. Insomma, un modo per rivedere equilibri che continuano ad essere più che precari per tutte le formazioni coinvolte nella lotta per non retrocedere. E lo stesso discorso vale anche per il Parma che in classifica segue il Cagliari di una sola lunghezza. Strappare tre punti nella trasferta contro lo Spezia li porterebbe a scavalcare, almeno per 24 ore (il match è in programma domani, sabato 27 febbraio alle 15) proprio i sardi portandosi a -3 dal Toro. Il weekend potrebbe riservare qualche colpo di scena, dunque, mentre il Toro sarà obbligato a restare alla finestra in attesa di poter ristabilire le gerarchie di classifica.