Dopo la nuova positività di ieri, oggi il Toro si sottoporrà a nuovi tamponi per scongiurare la presenza di altri calciatori contagiati

Nuovo giro di tamponi nel tardo pomeriggio: come accade ormai da giorni, squadra e staff sono sotto stretto controllo vista la positività di otto calciatori. L’esito dei tamponi effettuati giovedì e comunicato nella mattinata di ieri ha fatto sì che al gruppo già nutrito di giocatori se ne aggiungesse un altro. Finora ad ogni tampone è stato trovato almeno un positivo, motivo che ad oggi rende seria la situazione intorno al Torino e che ha portato l’ASL a chiedere di non giocare la partita inizialmente prevista per ieri sera contro il Sassuolo. E la Lazio? La disputa o meno della partita resta un rebus, perché la variante inglese, decisamente più contagiosa, preoccupa sì l’autorità sanitaria, che non è però detto possa intervenire ulteriormente.

Lazio-Torino, sì o no?

Siamo nel campo delle ipotesi perché se con il primo rinvio si era “adottato” il precedente di Juve-Napoli, si tratterebbe ora nel caso di Lazio-Torino di un secondo stop. E molto dipenderà a questo punto dall’aggravarsi o meno della situazione.