Dai tamponi effettuati giovedì è emersa la positività al Covid di un altro calciatore del Torino: in totale sono ora 8 quelli contagiati

C’è un nuovo caso di positività al Covid in casa Torino: dai tamponi effettuati nel pomeriggio di giovedì 25 febbraio è infatti emerso che un altro calciatore granata è stato contagiato dal Coronavirus. Sono ora in totale 8 i giocatori della formazione granata ad essere risultati positivi in seguito al focolaio che è scoppiato negli ultimi giorni. A questi si aggiunge anche un componente dello staff medico. A comunicarlo è stata la stessa società: “Il Torino Football Club comunica che dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa una nuova positività al Covid-19. Pertanto anche oggi, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, la squadra non sosterrà alcuna sessione di allenamento”.