Dopo l’infortunio al ginocchio e il lungo stop causato dalla rottura del crociato, Daniele Baselli è stato fermato anche dal Covid

Non c’è pace per Daniele Baselli. L’annus horribilis del centrocampista sembrava essere giunto al capolinea con il suo rientro in campo e invece ancora una volta il giocatore è costretto a fare i conti con l’ennesimo stop. L’arrivo di Nicola sulla panchina granata era infatti coinciso con il suo ritorno costante in mediana dove, anche se non ancora da titolare, il numero 8 granata è sempre stato schierato a gara in corso mettendo nelle gambe minuti importanti sia sotto il punto di vista fisico che, soprattutto, per il morale e la fiducia in se stesso. E in vista del Sassuolo per Daniele Baselli si sarebbe forse palesata anche la possibilità di conquistare una maglia da titolare. La prima dopo il suo rientro dall’infortunio. Possibilità che, al contrario, è ancora una volta sfumata e nuovamente per questioni che non centrano nulla con le scelte di Nicola.

Dopo l’infortunio il Covid a ostacolare il centrocampista

A bloccare il centrocampista, infatti, questa volta ci ha pensato il Covid. Proprio Baselli, infatti, ha confermato tramite il proprio profilo Instagram di essere uno dei granata colpiti dal virus nelle scorse ore. “Sto bene“, ha rassicurato, ma l’esito non cambia: il focolaio scoppiato tra le fila della squadra di Nicola ha portato non solo al rinvio della sfida contro i neroverdi ma anche all’ennesimo stop per il centrocampista.

Dopo essersi lasciato alle spalle l’infortunio al ginocchio e quella rottura del crociato che lo aveva tenuto fuori dal rettangolo verde per un anno, Daniele Baselli si trova quindi costretto a fare i conti ancora una volta con l’ennesimo problema fisico. Una sfortuna che non sembra abbandonare il granata, concentrato a rimettersi quanto prima per tornare immediatamente a disposizione del tecnico. Sperando che, per lui e per i compagni, il contagio da Covid non lasci strascichi troppo pesanti.