Su Instagram il centrocampista granata Daniele Baselli ha voluto rassicurare i tifosi circa le sue condizioni di salute

“Sono positivo al Covid. Stop bene, ho iniziato il periodo di quarantena a casa. Grazie per il vostro affetto”. Con queste parole Daniele Baselli ha voluto rassicurare i tifosi del Torino circa le proprie condizioni di salute. Il centrocampista è uno dei quattro calciatori granata che martedì è risultato positivo al tampone: ora dovrà rimanere in isolamento fino a quando il tampone non darà esito negativo. La speranza è che Baselli possa lasciarsi al più presto alle spalle il Covid e tornare a completa disposizione di Davide Nicola.