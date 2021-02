Tra corsa sul tapis roulant, esercizi con i pesi, flessioni e addominali, i calciatori del Torino si allenano da casa

Le corse sul tapis roulant, le flessioni e gli addominali in salotto, gli esercizi con i pesi e attrezzi vari: scene che ricordano il lockdown di circa un anno fa, quando quasi tutta Italia era chiusa per via del Covid e i calciatori si tenevano in forma come potevano tra le proprie mura domestiche, in attesa di sapere quando avrebbero potuto tornare a correre su un vero campo da calcio. Quegli stessi allenamenti casalinghi sono tornati d’attualità al Torino: l’Asl ha posto in isolamento i calciatori granata per via del focolaio esploso nello spogliatoio, al Filadelfia non è quindi possibile allenarsi e, per non perdere la condizione fisica, i vari calciatori hanno ricominciato a correre e sudare nelle proprie abitazioni.

Torino: allenamenti a casa per i calciatori

Da Cristian Ansaldi a Tomas Rincon, sono diversi i calciatori del Torino che in questi giorni su Instagram hanno postato foto e video dei loro allenamenti casalinghi. A differenza di quanto avvenuto un anno fa, l’esilio dal Filadelfia questa volta non durerà alcuni mesi ma solamente qualche giorno: già la prossima settimana Davide Nicola dovrebbe poter tornare ad allenare dal vivo i suoi giocatori che non sono risultati positivi al Covid. Anche perché questa volta il campionato incombe.