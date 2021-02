La Asl bloccherà oggi il Torino, isolato a causa della variante inglese: niente Sassuolo, mentre non è ancora certo il rinvio con la Lazio

La giornata giusta sembrava poter essere quella di ieri, invece si dovrà aspettare ancora qualche ora per la decisione ufficiale. Dopo due allenamenti sospesi ed essendo arrivati alla vigilia, facile pensare che Torino-Sassuolo non si giochi. C’è la preoccupazione dei casi accertati di variante inglese e quindi del possibile focolaio: l’Asl oggi dirà la sua e avrà ogni potere, superiore a qualsivoglia protocollo. Del resto il precedente del Napoli parla chiaro e la Lega di Serie A aspetta solo l’indicazione dell’autorità sanitaria per ufficializzare il rinvio. Come già ribadito nelle ultime 24 ore, lo stop forzato potrebbe essere di qualche giorno e quindi impedire al Torino di affrontare anche la Lazio: ma se col Sassuolo sembra inevitabile il rinvio, per la Lazio si attende una decisione fra qualche giorno.

Torino, sette giocatori positivi

Il secondo giro di tamponi di martedì sera ha permesso di accertare la positività di un altro calciatore. Numeri che in generale non faranno dormire sonni tranquilli a Nicola: aveva appena ritrovato Sanabria, prima di “perdere” 3 giocatori per Covid alla vigilia del Cagliari e ulteriori 4 (oltre ai membri dello staff) nelle ultime 48 ore.

Assenze, attesa, calcoli: quel che è certo è che l’isolamento che potrebbe essere imposto (già cominciato da martedì, con il concomitante primo stop degli allenamenti) frenerà il Torino in quello che senza dubbio sembrava il momento migliore della stagione, il momento certamente più sereno. L’ufficialità sembra solo una formalità: e intanto un altro ostacolo va a frapporsi tra il Toro e questa complicata corsa verso la salvezza.