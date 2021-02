Il Torino ha comunicato l’esito del doppio giro di tamponi effettuato tra lunedì e martedì: in totale sono 7 i giocatori positivi al Covid

Il Torino tramite una nota sul proprio sito ufficiale ha comunicato che c’è un ulteriore giocatore positivo al Covid-19. Sono quindi in totale 7 i calciatori granata attualmente positivi al Covid, più un componente dello staff medico. Nella giornata di ieri la società granata aveva sospeso l’allenamento che era in programma al Filadelfia, su indicazione dell’Asl: stessa scelta per la giornata di oggi, che ancora vedrà la squadra non allenarsi.