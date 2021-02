In casa Torino è scoppiato un focolaio di Covid, come accaduto al Genoa. Goldaniga: “I giocatori contagiati sono rimasti indeboliti”

Dopo la notizia arrivata ieri mattina di un possibile focolaio all’interno del Toro si attende l’esito dei tamponi che i granata hanno svolto ieri pomeriggio. Solo dopo questi risultati si saprà se l’Asl bloccherà la squadra granata così da rinviare le partite in programma venerdì contro il Sassuolo e martedì contro la Lazio. Al momento la squadra più colpita dal Covid è stata il Genoa, con Edoardo Goldaniga che ai microfoni di Calciomercato.com ha raccontato quel periodo definendolo difficilissimo.

Goldaniga: “Il Covid ci ha fatto iniziare col freno a mano tirato”

Queste le parole del difensore rossoblu: “Quello che è successo a settembre è stato incredibile – ha affermato Goldaniga – Siamo stati la squadra più colpita dal Covid di tutta la Serie A. Una situazione difficilissima da affrontare e che ci ha fatto iniziare la stagione con il freno a mano. Quasi tutti i giocatori che sono stati contagiati sono rimasti in qualche modo indeboliti, accusando infortuni di vario genere. Una serie di sfortune in sequenza che per lungo tempo non ci hanno permesso di esprimere il potenziale di cui dispone questo gruppo. Poi con l’arrivo di mister Ballardini le cose sono migliorate”. Il rischio è che anche la stagione del Torino si complichi. Nicola spera di non accusare uno stop troppo brusco che, inevitabilmente, comprometterebbe il suo lavoro per raggiungere l’obiettivo salvezza.