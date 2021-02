L’ex allenatore del Torino parla del suo esonero dopo appena 9 giorni: “Non avevo nemmeno memorizzato i nomi dei giocatori”

Chiamato nel 2011 per sostituire Lerda in Serie B, al Toro Giuseppe Papadopulo è durato appena 9 giorni. Nove giorni nei quali ottenne due sconfitte consecutive (Livorno e Frosinone) e dopo i quali venne immediatamente esonerato per riportare sulla panchina granata lo stesso Lerda. Una parentesi che lo rende l’allenatore durato meno al Torino e che ha lasciato un segno profondo in Papadopulo tanto che, a distanza di 10 anni, è lo stesso tecnico a ricordare quei giorni in un’intervista a TMW Radio: “Rimasi lì nove giorni. Nemmeno avevo memorizzato i nomi dei giocatori che fui già esonerato, ma quella è una storia molto lunga“.

L’ex tecnico: “Secondo me fu una vendetta di Cairo”

E sul motivo dell’esonero il tecnico ha una convinzione: “Secondo me ho subito una vendetta da parte di Cairo, perché due anni prima allenando il Bologna andai a decretare la retrocessione del Torino. Non fui nemmeno chiamato dal presidente ma dal direttore sportivo Petrachi. Appena firmato mi pentii amaramente rendendomi conto di aver commesso un grosso errore. Non dovevo cadere in quel tranello“. E ancora: “Alla fine probabilmente avremmo comunque vinto il campionato ma lessi nel comportamento di Cairo la voglia di vendicarsi“.