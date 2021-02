A causa dei diversi contagiati nel Torino e in seguito ai provvedimenti dell’Asl, rinviata la partita col Sassuolo

Nuovi positivi nelle ultime 48 ore, dopo i tre calciatori già assenti per lo stesso motivo dai convocati prima di Cagliari-Torino. Motivo per cui l’Asl 1 di Torino ha prima disposto la chiusura del Filadelfia e poi deciso di mettere in isolamento domiciliare tutti i componenti del gruppo squadra, causando così il rinvio di Torino-Sassuolo in programma domani sera. Con l’ufficialità del provvedimento, la Lega Calcio ha poi comunicato proprio pochi istanti fa che la sfida tra granata e neroverdi sarà recuperata mercoledì 17 marzo alle ore 15.