Dopo il rinvio di Torino-Sassuolo la società conferma: nessun allenamento in programma e altri tamponi per il gruppo squadra

Era attesa nella giornata di oggi e l’ufficialità del rinvio di Torino-Sassuolo è prontamente arrivata. Un rinvio che permetterà al Toro di far fronte al focolaio di Covid scoppiato in questi giorni tra le fila della formazione di Nicola che aveva spinto l’Asl, già nei giorni scorsi, a sospendere gli allenamenti. Uno stop che, come specificato dalla stessa società tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, continua anche nella giornata di oggi. Belotti e compagni, infatti, non hanno sostenuto alcun allenamento come previsto dalle disposizioni sanitarie e si sottoporranno invece ad un altro giro di tamponi.