Domani il Toro si sottoporrà ad un nuovo giro di tamponi: anche da questi esiti dipenderà la decisione dell’Asl in merito alla sfida contro la Lazio

Il rimpallo di voci e ufficialità che ha contraddistinto gli ultimi giorni e che ha poi portato al rinvio di Toro-Sassuolo sembra destinato a ripetersi anche in previsione del match contro la Lazio. E fino all’ultimo sarà impossibile sapere quando il Torino potrà effettivamente tornare in campo, sia per gli allenamenti sia per gli impegni di campionato. D’altronde, la delicatezza della situazione e l’impossibilità di prevedere come si evolverà il quadro dei contagi rendono ovviamente ogni decisione passibile di smentite e ribaltoni. Tuttavia, la linea dell’Asl è chiara: “Si va avanti a monitorare la situazione e si continua con le disposizioni già date“. Un working in progress che evolverà di ora in ora, di giorno in giorno fino a quando le autorità sanitarie ufficializzeranno l’eventuale rinvio (che resta tutt’ora ampiamente probabile) anche del match con la Lazio in programma martedì 2 marzo.

Domani un nuovo giro di tamponi

Bisognerà attendere, dunque, ma una prima e fondamentale indicazione la si potrà già avere nella giornata di domani. Come di prassi, infatti, il gruppo squadra verrà sottoposto ad un nuovo giro di tamponi (uno ogni 48 ore). L’ennesimo, dopo che quello di ieri ha permesso di riscontrare l’ottavo caso di contagio tra gli uomini di Nicola. E saranno proprio gli esiti di questi nuovi test a rappresentare un punto di partenza importante per quanto riguarda le decisioni dell’Asl in merito alla sfida contro la Lazio.

In caso non venissero registrati ulteriori casi, infatti, l’autorità sanitaria potrebbe valutare la possibilità di far disputare al Torino il prossimo impegno di campionato. In caso contrario, se dai tamponi di domani dovessero registrarsi ulteriori nuovi casi di contagio la situazione potrebbe precipitare ulteriormente tanto da costringere l’autorità sanitaria ad un nuovo provvedimento di rinvio. Insomma, la giornata di domani potrebbe già essere decisiva. Non certo per avere un’ufficialità (ci vorranno 24 ore per i risultati del test) ma quanto meno per avere un’indicazione di massima su quale potrebbe essere la strada percorribile.