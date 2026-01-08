La difesa granata non è stata in grado di arginare l’attacco dell’Udinese: poca solidità e diverse disattenzioni compromettono il risultato

Contro l’Udinese, il Torino è tornato a presentare la peggior difesa del campionato: sia come numeri che come prestazione.

La retroguardia granata in occasione dell’ultima gara del girone di andata non è stata in grado di contenere la potenza fisica degli attaccanti friulani che con troppa facilità sono spesso arrivati alla conclusione. La linea difensiva composta da Ismajli, Maripan e Coco, dopo aver fornito un’ottima prestazione al Bentegodi è parsa totalmente in difficoltà contro i bianconeri, che in pochi minuti hanno trovato le giuste misure per impensierire la porta di Paleari.

La peggior difesa del campionato

I due gol subiti, arrivati entrambi a seguito di errori troppo superficiali del Torino, hanno arricchito il bottino di gol concessi dalla squadra di Baroni, che contro i friulani è arrivato a quota 30. Sono 4 le squadre che condividono questo primato, e tra le altre, anche quella allenata da Runjaic ha mostrato un rendimento simile a quello dei granata in termini di gol subiti. Tuttavia, all’Olimpico Grande Torino, è stata quella bianconera a essere stata premiata come la più solida, come testimonia il singolo gol realizzato dal Torino, e le poche occasioni avute a disposizione.

Imprecisione e disattenzione in difesa

Dopo aver fornito prove positive e convincenti, contro l’Udinese, la difesa granata è tornata a fare acqua da tutte le parti. Gli interpreti difensivi, oltre al compito di contenimento, hanno spesso partecipato alla fase di impostazione del Torino, senza però aver mai contribuito concretamente allo sviluppo di un’azione. L’imprecisione e la disattenzione mostrata hanno concesso diversi palloni regalati all’Udinese, che con tutto il campo aperto a disposizione ha saputo come fare male alla retroguardia di Baroni. A seguito di una prestazione convincente come quella arrivata contro il Verona al Bentegodi, i tifosi granata si sarebbero aspettati una prova di voglia e coraggio per guadagnare punti preziosi contro una diretta concorrente, ma ancora una volta, i granata non hanno saputo dare continuità all’ultima prestazione positiva.