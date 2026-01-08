Il croato contro l’Udinese non è riuscito a illuminare le giocate del Torino, è stato invece suo l’errore che ha portato allo svantaggio

In tutte le disfatte stagionali che hanno visto il Torino uscire dal campo senza punti al termine dei 90 minuti, Vlasic è sempre stato l’ultimo ad arrendersi e il principale riferimento dei granata. Contro l’Udinese, però, è stata proprio la sua prova negativa a propiziare il gol del vantaggio friulano.

Il croato si è infatti reso protagonista di un errore all’altezza della trequarti che ha concesso il possesso all’Udinese, che si è poi concretizzato nella rete dell’ 1-0. Nonostante lo scivolone, Vlasic ha tentato in più occasioni di costruire gioco e imbastire le azioni offensive dei granata, tuttavia le sue qualità sono state arginate dalla potenza e dalla fisicità dell’Udinese che ha saputo contenere le sue giocate.

Niente riposo per Vlasic

Nell’ultima settimana, il Torino ha disputato due partite ravvicinate e, prima della fine della settimana, sarà impegnato nella sfida contro l’Atalanta. Nell’ultima gara del girone di andata, Baroni ha voluto sperimentare, dando più spazio a giocatori come Njie, Aboukhlal e Ilkhan, e concedendo qualche minuto di riposo ai titolarissimi che raramente lasciano il campo. Nonostante il turnover, Vlasic è stato uno dei pochi a giocare tutti i 90 minuti sia contro il Verona sia contro l’Udinese. Il croato resta uno degli insostituibili della squadra e, nonostante i numerosi impegni, Baroni fatica a rinunciare a lui.

Il Torino soffre quando Vlasic non rende

La serata no di Vlasic è stata una delle poche dall’inizio del campionato. Tuttavia, quando il croato non rende, il Torino fatica a rendersi pericoloso. Nelle ultime settimane, l’ex West Ham si era distinto come uno dei migliori della rosa, e la sua striscia di quattro reti in quattro partite consecutive ha dimostrato che Vlasic, se in giornata, può trascinare il Torino. Contro l’Udinese, però, è emerso chiaramente che la squadra di Baroni rende principalmente grazie alle sue giocate: senza di lui, il rendimento della squadra ne risente notevolmente.