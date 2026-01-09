Prosegue il percorso in Coppa d’Africa della nazione ospitante, il Marocco di Adam Masina punta le semifinali

Torna in campo il Marocco, nazionale ospitante della Coppa d’Africa in corso. Gli uomini guidati da Regragoui cercheranno questa volta di strappare il biglietto per le semifinali e davanti a loro si presenterà il Camerun, che ha eliminato 1-2 il Sudafrica agli ottavi di finale. Il match tra Camerun e Marocco si disputerà alle ore 20:00 di questa sera (9 gennaio) e si scoprirà una delle quattro nazionali semifinaliste, le altre deriveranno dal risultato delle seguenti altre 3 partite:

Mali-Senegal, 9 gennaio ore 17:00

Algeria-Nigeria, 10 gennaio ore 17:00

Egitto-Costa d’Avorio, 10 gennaio ore 20:00

Il percorso di Masina, quando il suo ritorno

Con il proseguimento del percorso in Coppa d’Africa del Marocco, prosegue anche quello lontano dal Filadelfia di Adam Masina. Il difensore granata prosegue il suo cammino con la nazionale e per il momento al Toro rimangono soltanto 4 difensori, contando anche Tameze, naturalizzato in quella posizione. Nel caso il Marocco venisse sconfitto dal Camerun, Masina farebbe immediatamente ritorno a Torino, in caso contrario rimarrebbe ancora in Africa per la semifinale e la finale (che sia quella per la coppa o quella per il terzo/quarto posto) e quindi fino a dopo il 17/18 gennaio.