Koffi Djidji è intervenuto a margine dell’evento al JD Store, il difensore ha parlato del Torino e del suo futuro

Insieme a Gineitis e Sazonov, anche Koffi Djidji ha partecipato questo pomeriggio all’evento organizzato al JD Store di Le Gru. A margine dell’evento ha parlato del suo infortunio, del suo futuro del Torino in generale: “Per il momento mi concento per tornare dall’infortunio. Poi vediamo quel che succederà. L’importante ora è tornare a giocare per riprendere piacere e giocare “.

Djidji ha parlato anche di ciò che è mancato al Torino per raggiungere l’obiettivo europeo: “Per me sono sempre i dettagli, dipende dalla partite. Abbiamo sbagliato tanti gol, ma non parlo degli attaccanti, tutta la squadra potevamo fare meglio. Dovevamo vincere più partite contro le squadre che erano dietro di noi. Noi ci crediamo ancora, anche se adesso è più difficile”. Nel video l’intervista completa del difensore.