Rendimento positivo di Djidji nel derby della Mole: Juric ha forzato inserendolo titolare nonostante qualche acciacco

Da grandi poteri derivano grandi responsabilità ma Koffi Djidji sembra non avere problemi a riguardo. Qualche basso in mezzo a tanti alti non ha compromesso la fiducia che Juric ha riposto in lui, consentendogli di aggiudicarsi la titolarità fissa in modo continuativo. Anche nel derby della Mole, nonostante arrivasse da qualche problema di pubalgia, il tecnico granata ha optato per inserirlo nel sua undici inziale, dove è rimasto per tutti e novanta i minuti.

Djidji, inamovibile per Juric nonostante i problemi fisici

“Non sono ancora al cento per cento ma continuo a lavorare per tornare ad esserlo“, queste le parole del difensore granata, che non hanno però portato a ripensamenti da parte del suo tecnico. Zima è infatti rimasto ancora una volta a guardare dalla panchina. I suoi imperativi vincenti sono “lavorare e restare umili”, due cose che al tecnico croato piacciono molto. Non c’è però solo l’atteggiamento a convincerlo. Il rendimento in campo è infatti migliorato costantemente e contro la Juve ne è arrivata l’ennesima riprova.

Toro, ottima prestazione del difensore granata contro la Juve

Djidji si è infatti fatto trovare sempre pronto, non concedendo quasi nulla agli avversari. La sua fase difensiva si è rivelata particolarmente efficace contro Rabiot e Morata, favorendo la fase d’impostazione con un baricentro molto alto voluta da Juric. Fiducia contornata dagli straordianri, pienamente ripagata. La vetta delle gerarchie è ormai sua, assieme a Bremer, altro inamovibile del tridente granata.