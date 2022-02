I numeri di Juventus-Torino / Un derby in equilibrio tra le due formazioni sul fronte offensivo. Il Toro brilla nel possesso palla

Il derby è quella sfida dal sapore speciale che troppo spesso ha visto uno dei club coinvolti dominare e l’altro finire schiacciato dalla differenza sulla carta trasposta sul campo. Ieri non è però stato così: l’ago della bilancia si è infatti fermato al centro tra Juventus e Torino rispecchiando il risultato finale. Un 1-1 targato De Ligt e Belotti che ha visto i due club rivali livellarsi anche sui numeri.

Derby in equilibrio sul fronte offensivo

Tra i dati che spiccano ci sono quelli sul fronte offensivo. Sia per qunato riguarda i tiri (11 bianconeri e 10 granata) che le occasioni da gol (10 dei padroni di casa e 9 degli ospiti), il divario è davvero minimo. Entrambi i club hanno poi centrato lo specchio tre volte, andando a segno una. Belotti e Mandragora hanno acchiappato la vetta della classifica su questo fronte. Il Toro è stato poi più aggressivo, come richiesto dal gioco di Juric (19 falli contro i 16 bianconeri) ed ha avuto più corner a favore (9 contro 7), ma non ha saputo sfruttarli al meglio, cosa riuscita invece alla Juve, che ha segnato proprio sviluppando un tiro dalla bandierina.

Juve-Toro, il possesso si tinge di granata

C’è però un dato che ha visto i granata dominare in modo netto, nonostante il match in trasferta: quello sui passaggi. Da sempre sofferente fuori dalle mura amiche, il Toro non ha subito il contraccolpo all’Allianz Stadium, con 353 passaggi riusciti ed una precisione dell’81% (293 precisi al 78% per la Juve). Più giro palla quindi per gli uomini di Juric, che l’hanno avuta per più tempo tra i piedi rispetto ai rivali. Anche in questo caso è l’ex Udinese ad aver dominato le scene. Il giocatore chiave del Toro resta però il Gallo, autore del gol del pareggio.