Centrocampo ritrovato contro la Juventus per Ivan Juric, che ha recuperato gli squalificati Mandragora e Lukic

Nel derby contro la Juventus a centrocampo è stato tutto un altro Torino ed il merito va riconosciuto a quelli che erano stati i due grandi assenti contro il Venezia: Lukic e Mandragora. Entrambi squalificati nell’ultima giornata prima della stracittadina, sono in fretta tornati ad avere in mano le redini e la differenza si è vista non solo sul fronte del risultato finale.

Tanto lavoro sporco per Lukic contro la Juventus

Tanto pressing e più spessore per i granata nella zona centrale del campo contro i bianconeri, ed il divario tra le due formazioni si è così ridotto al minimo. Il lavoro sporco è stato affidato ancora una volta a Lukic, provvidenziale in diverse situazioni e tra i migliori sul fronte dei recuperi (ben 13 totali per lui). La circolazione di palla è spesso passata dai suoi piedi prima di arrivare in avanti, in grado di fare la differenza anche sul lato fisico.

Toro, Mandragora incisivo anche in attacco

Non meno incisivo il rendimento di Mandragora, tra gli ex del match ma che non si è di certo tirato indietro. Oltre alla fase di impostazione, ha cercato più volte lo specchio dalla distanza, sfiorando il 2-1 su un assist di tacco di Brekalo. Quello contro la Juve è perciò un centrocampo che funziona e che si è fatto rimpiangere contro il Venezia, sfida che ha visto il Toro perdersi in più occasioni con Linetty e Pobega al comando.