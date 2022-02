Per la prima volta i granata sono usciti dall’Allianz Stadium con un punto ottenuto in rimonta: negli altri due casi erano stati rimontati

Dopo il vantaggio bianconero firmato da De Ligt su calcio d’angolo al 13esimo minuto i granata hanno preso in mano la partita, e con grande determinazione, creando diverse occasioni sono riusciti ad agguantare un pareggio al 62esimo, grazie al gol di Belotti. Interessante il fatto che sia la prima volta che i granata, dopo essere stati sotto in un derby all’Allianz Stadium siano riusciti a reagire e rimontare, portandosi a casa un punto. Questa è anche una dimostrazione del cambio di mentalità portato da Juric questa stagione (lo dicono anche i numeri della partita), infatti i granata nei derby molto spesso sono passati in vantaggio per poi vedere le proprie speranze andare in fumo nel finale di gara, esempi lampanti ne sono il derby dello scorso anno all’Olimpico, nel quale i granata, dopo essere andati sotto al 13esimo per un gol di Chiesa, erano riusciti a ribaltarla con una doppietta di Sanabria, ma nel finale di partita il numero 7 della Juve, Cristiano Ronaldo, aveva pareggiato.

Derby, i pareggi allo Stadium

Andando ancora indietro nel tempo si può pensare al derby in casa bianconera finito 1-1 nel quale i granata erano passati in vantaggio grazie al gol di Lukic al 17esimo e, dopo aver passato più di 1 ora in vantaggio i giocatori di Mazzarri vennero riacciuffati da Cristiano Ronaldo che con un gran colpo di testa aveva firmato il gol dell’1-1. Nel 2017 ancora una volta il Toro era passato in vantaggio grazie ad una splendida punizione di Ljajic al 52esimo, poi, complice l’espulsione di Acquah al 57esimo i bianconeri erano riusciti a pareggiarla al 92esimo minuto grazie al gol del subentrato Higuain. Per la prima volta quindi i granata sono riusciti a rimontare uno svantaggio all’Allianz Stadium grazie ad una reazione da grande squadra.