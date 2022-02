Nelle ultime cinque partite altrettanti errori: su Milinkovic-Savic pesano alcuni dei punti persi dal Torino

Nel derby della Mole il gol del momentaneo vantaggio bianconero è nato da un errore di Milinkovic-Savic che sul cross aveva accennato un’uscita, probabilmente valutando come raggiungibile quel pallone, tornando poi su suoi passi. Un’indecisione che è costata parecchio ai granata che per quello che si è visto in campo avrebbero anche potuto portare a casa i tre punti. Anche dopo essere rientrato in porta il numero 32 del Torino non è riuscito a deviare il pallone che gli è passato poco sopra la coscia sinistra. Non è il primo errore nelle ultime partite per l’estremo difensore serbo. Infatti da quando il portiere è rientrato dallo stop causato dalla sua positività al Covid, gli errori stanno diventando sempre più frequenti.

La parabola (discendente) di Milinkovic-Savic

Prima parte di stagione in crescita per l’estremo difensore granata che piano piano, giocando con continuità, migliorava a vista d’occhio. Dopo le vacanze invernali, che per il portiere sono state anche più lunghe a causa della malattia, però l’andamento delle sue prestazioni si è invertito. Il ritorno di Milinkovic-savic in campo è avvenuto con la Sampdoria, partita vinta 1-2 in rimonta dai granata dopo che un errore su rinvio aveva regalato ai giocatori blucerchiati il vantaggio. Nella partita successiva contro il Sassuolo il Torino aveva pareggiato dominando la partita e subendo il gol del pari all’ultimo su contropiede anche lì per un’indecisione del portiere nell’uscita. Con l’Udinese prima la reazione in ritardo sulla punizione di Molina e poi l’errore sullo stop al limite dell’area che ha poi obbligato l’estremo difensore a commettere fallo e regalare calcio di rigore hanno portato i granata alla sconfitta per 2-0. Contro il Venezia in occasione del primo gol dei veneti un concorso di colpe tra il numero 32 e Singo ha facilitato il momentaneo pareggio. Fino ad arrivare all’incertezza in uscita nell’ultima partita contro la Juve. Tutti questi errori potrebbero portare Juric a riflettere su a chi affidare la porta granata.

Berisha o Gemello: il ballottaggio alle spalle del serbo

Se il tecnico decidesse di far riposare il portiere titolare ci sarebbe il ballottaggio tra Berisha e Gemello per un posto dal 1′. Sulla carta il secondo è Berisha, tuttavia da non sottovalutare è Gemello che nel suo esordio contro la Fiorentina, sebbene i toscani non abbiano creato tantissime occasioni, si è esibito in qualche bel salvataggio tenendo inviolata la porta. Inoltre bisogna anche valutare che l’ultima partita di Berisha contro la Sampdoria in Coppa Italia non è stata molto felice.