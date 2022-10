Nell’importante e complicato match contro la squadra di Pioli Juric dovrebbe schierare dall’inizio sia Rodriguez che Djidji

Dopo essere riusciti a battere il Cittadella in Coppa Italia e l’Udinese, squadra rivelazione della Serie A, in campionato il Toro non vuole più fermarsi e per non farlo dovrà andare a caccia di un risultato positivo contro il Milan, squadra che sta attraversando un ottimo periodo di forma. Infatti non si trova per caso al secondo posto in classifica con 26 punti. Per i granata non sarà una sfida affatto semplice. Proprio per questo tra le mura del Filadelfia Ivan Juric sta studiando molto attentamente tutte le mosse anti-Milan. Per quanto riguardo la difesa, l’ex tecnico croato potrebbe tornare a schierare Koffi Djidji e Ricardo Rodriguez. Due giocatori che sicuramente godono della stima di Juric, anche perché fin qui hanno collezionato diverse prestazioni positive. I due difensori granata si stanno preparando al meglio per la sfida nella quale affronteranno la squadra allenata da Stefano Pioli. Una partita molto complicata sulla carta, ma nella quale sia Rodriguez che Djidji non vorranno sfigurare, soprattutto per il fatto che affrontano una big della Serie A e per di più lo faranno di fronte ai propri tifosi in una cornice di pubblico che solo le grandi occasioni sanno regalare.

Rodriguez: match contro il Milan dal sapore speciale

Se per Djidji quella contro il Milan è un’occasione importante per far bene lo stesso vale per Rodriguez, ma per il difensore svizzero la partita contro i rossoneri avrà un sapore molto particolare dato che lui ha vestito la maglia del Milan. Dunque, per il numero 13 del Toro quella di domenica sera potrà risultare come una sorta di rivincita verso un club che non ha creduto in lui fino in fondo e lo potrà fare da capitano dei granata. Un dato non di poco conto, questo è certo.

Ricardo Rodriguez