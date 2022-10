Il giovane turco, dopo essere stato messo ai margini, ha riscontrato un affaticamento: non sarà quindi tra i convocati

La fortuna sembrerebbe aver voltato le spalle all’enfant prodige turco Emirhan Ilkhan. Un infortunio complica ancora di più un periodo non fortunatissimo. Non scende infatti in campo da San Siro, ultima delle tre presenze collezionate. Un magro bottino che si riduce ulteriormente a causa di un affaticamento che lo escluderà dai convocati per il Milan. A comunicarlo ci ha pensato Ivan Juric durante la conferenza di presentazione. Già in passato lo stesso tecnico aveva spiegato perché Ilkhan gioca così poco e sulle scelte fatte nei suoi confronti. Non è pronto fisicamente e si è visto con il croato che ha virato verso Adopo.