Per Juric è un punto fermo della squadra granata, ora Vlasic deve trascinare il Torino al successo contro una big

Giocare Torino-Milan era nel destino di Nikola Vlasic. Questa partita avrebbe però potuto viverla con addosso la maglia rossonera anziché quella granata: nell’estate del 2021, quando giocava al CSKA Mosca, il trequartista croato era infatti stato cercato da Maldini e Massara ma l’affare non andò in porto perché il West Ham riuscì ad anticipare il Milan e il giocatore si trasferì in Premer League. In Inghilterra le cose non sono però andate come Vlasic sperava e dallo scorso agosto è approdato in quella serie A che aveva solamente sfiorato: non per giocare nel Milan che lo aveva cercato ma per rispondere alla chiamata di Ivan Juric, allenatore con il quale era convinto di poter crescere ancora molto.

Juric: “Vlasic non è mai in discussione”

Quella di trasferirsi al Torino per lavorare con il tecnico suo connazionale è stata una scelta ben ponderata e che sta portando i suoi frutti: Vlasic è ora uno dei punti fermi della formazione granata, uno di quei giocatori a cui Juric non vuole mai rinunciare. “Nikola non è mai in discussione” ha spiegato l’allenatore nella conferenza stampa della vigilia della partita contro il Milan, ma questo lo si era capito: eccezion fatta per la trasferta in casa del Monza, alla prima giornata di campionato (ma era arrivato da un paio di giorni al Torino), Vlasic ha sempre giocato titolare e non è mai stato sostituito: Juric crede molto nelle sue qualità e lo ha impiegato in tutti i ruoli del fronte offensivo (trequartista a destra, sinistra e anche punta centrale) vedendo la sua fiducia essere spesso ripagata da buone prestazioni e anche qualche gol. Ora il tecnico chiede proprio a Vlasic di trascinare il Torino alla vittoria contro una big, proprio quel Milan che un anno fa aveva solamente sfiorato.