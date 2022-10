Tiene a bada Leao prima e Rebic poi, in più segna la rete del vantaggio granata: ora si attende il rinnovo di Djidji

Se ne parla forse troppo poco di Koffi Djidji e le sue prestazioni, anche se spesso positive, passano quasi sottotraccia, eppure è uno dei giocatori che più è cresciuto nell’ultimo anno e mezzo, tanto da essere diventato, sempre più meritatamente, uno dei titolari del Torino. Contro il Milan aveva il compito di arginare un certo Rafael Leao, uno dei giocatori più in forma dell’intero campionato e che con la sua velocità e i suoi dribbling ha messo in difficoltà chiunque. Come è andata lo abbiamo visto tutti: duello stravinto dal difensore con Pioli che all’intervallo ha deciso di richiamare in panchina il portoghese per inserire Rebic: anche nei secondi quarantacinque minuti non c’è stata partita e con Djidji che non ha praticamente sbagliato nulla.

Djidji: il gol è la ciliegina sulla torta

La ciliegina sulla torta della prestazione del numero 26 è stato quella rete di testa siglata nel primo tempo: Djidji non è un giocatore che ha una particolare confidenza con il gol, basti pensare che quello al Milan è stato il primo segnato con la maglia del Torino, ma una gioia così la meritava per quanto ha fatto in questo anno e mezzo. Se all’inizio dello scorso campionato la scelta di Juric di schierarlo titolare al posto di Izzo aveva fatto storcere qualche naso, specialmente dopo i falli da rigore commessi contro Lazio e Venezia nei minuti finali di quelle partita, ora è difficile trovare qualcuno che lo toglierebbe dal campo.

Calciomercato, Torino-Djidji: ora il rinnovo

A suon di buone prestazione Djidji sta dimostrando di meritare quel rinnovo di contratto per cui il suo agente ha già iniziato a parlare con il dt Davide Vagnati: andrà in scadenza il prossimo 30 giugno ma da entrambe le parti sembra esserci la volontà di prolungare il rapporto e arrivare al più presto a un accordo.