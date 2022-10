L’allenatore del Torino certamente non sarà in panchina contro il Bologna ma lo stop potrebbe essere più lungo

Bello, tosto e vincente: con tre parole si può descrivere così il Torino visto ieri contro il Milan. C’è però una macchia sulla serata altrimenti perfetta della squadra granata: l’espulsione di Ivan Juric. Immediatamente dopo il gol convalidato a Messias ha ricevuto la prima ammonizione per proteste, pochi minuti dopo è arrivato anche il rosso: l’allenatore croato certamente non sarà in panchina domenica prossima al Dall’Ara nella sfida contro il Bologna ma il rischio è che lo stop a cui sarà obbligato possa essere ben più lungo.

Juric: “Zero insulti all’arbitro”

“Zero insulti all’arbitro” ha giurato nel post partita ma c’è una frase, captata dai microfoni di Dazn, che potrebbe metterlo nei guai. “Ma vergognatevi pezzi di m…” si sente chiaramente dire da Juric mentre Abisso lo invita a uscire dal campo, non è chiaro però a chi sia rivolto quell’epiteto e se realmente il destinatario dell’insulto sia il direttore di gara. Il numero di giornate di squalifica di Juric dipenderà da come quella frase è stata interpretata dall’arbitro e dai suoi assistenti e da cosa verrà riportato sul referto: la decisione del Giudice Sportivo riguardo alle giornate di squalifica dell’allenatore del Torino dovrebbe arrivare nella giornata di domani.