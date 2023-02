Ecco dove vedere Milan-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 10 febbraio alle ore 20:45

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Milan-Torino, gara che aprirà la 22^ giornata di campionato. Torino che dopo la vittoria contro l’Udinese si trova settimo in classifica a 30 punti, a 8 punti dal Milan sesto a 38. Granata che hanno già battuto i rossoneri due volte in stagione, una in campionato e una in Coppa Italia. La partita, con calcio d’inizio fissato alle 20:45 di venerdì 10 febbraio, sarà trasmessa in eclusiva su DAZN, la piattaforma digitale che ha acquisito i diritti televisivi per il triennio in corso. L’app è disponibile su smart TV e console di gioco. È inoltre possibile scaricarla sui dispositivi mobili e computer oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.