In conferenza stampa il tecnico croato si è detto soddisfatto della giornata di martedì, con il Torino che si è allenato a porte aperte

Una delle questioni che ha fatto discutere di più i tifosi, per il legame che si crea con la squadra, è quella legata all’allenamento a porte aperte. Infatti negli ultimi anni ce ne soni stati ben pochi, ma ora Ivan Juric sembra intenzionato a cambiare le cose. Nella giornata di martedì 7 febbraio, la squadra si è allenata davanti al pubblico al Filadelfia, con lo stesso tecnico che è rimasto soddisfatto e lo ha dichiarato in conferenza stampa.

Le parole del tecnico

Ivan Juric ha dichiarato: “L’allenamento di martedì? Sono contento della risposta dei tifosi, era una giornata lavorativa e c’era comunque tanta gente. Ci saranno comunque altre giornate con allenamenti a porte aperte”. Parole che fanno sorridere i tifosi granata, che potranno seguire altre volte l’allenamento al Filadelfia. Proprio lì, al Filadelfia, luogo di culto per ogni tifoso granata, che deve essere aperto più spesso, per creare il legame tra squadra e tifosi e perchè è bello repirare l’atmosfera magica del luogo in cui giocava il Grande Torino e in cui si sono allenati campioni straordinari.