Lituano, classe 2004, prima alla Spal poi alla Primavera del Torino: ecco chi è Gineitis

La chance gliel’ha data Juric, il 10 febbraio del 2023, facendolo esordire col Torino a San Siro nella sfida col Milan. Tutto pochi mesi dopo un altro esordio, quello con la Nazionale maggiore lituana. Un’annata importante, la 2022/2023, che Gineitis ha iniziato con la Primavera di Scurto, perno della formazione Primavera dopo che l’estate precedente era arrivata la firma sul primo contratto da professionista.

Gineitis al Torino nel gennaio del 2022

L’avventura al Toro era iniziata l’anno precedente. Gineitis è arrivato dalla Spal nel gennaio del 2022, facendo la spola tra Under 18 di Asta e Primavera di Coppitelli, ma conquistando col passare delle settimane sempre più spazio con l’Under 19, fino a diventarne un titolare. Con l’arrivo di Scurto resta in Primavera, poi a dicembre Juric lo chiama per il ritiro spagnolo: è l’unico centrocampista mancino della rosa e questo fa sì che il croato lo tenga con sé, fino a farlo debuttare in A nel febbraio del 2023.