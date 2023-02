Prima da titolare per l’ex Primavera, in campo contro il Milan: ammonizione e risultato uniche macchie sul curriculum

Un sogno che si avvera quello di ieri sera per Gvidas Gineitis. In una delle cornici più ambite ed emozionanti com’è quella di San Siro, è arrivato l’esordio per il giovane talento del vivaio granata, macchiato solamente dal risultato finale. Alti e bassi per lui, che ha provato a sfruttare l’occasione creatasi a causa di qualche infortunio di troppo, senza riuscirci a pieno.

Juric, più carota che bastone per Gineitis

“Gineitis? Poteva fare meglio, non ha fatto male, era ammonito e l’ho tolto, è un 2004 deve ancora crescere fisicamente, ha fatto una partita solida, ha grandi margini di miglioramento, queste le parole del tecnico granata al termine della partita. Bastone e carota a parole da parte sua, che non dimentica l’impegno ma che sa che il lavoro da fare è ancora tanto. Giovane e ancora da forhiare, il lituano vanta un background d’eccellenza. Ancora tutto da costruire è invece il suo futuro.

Gineitis, un giallo frutto di inesperienza

L’inizio è quello giusto. Gineitis è riuscito infatti a farsi trovare pronto nonostante la giovane età e la poca esperinza accumulata nel calcio dei grandi. L’obiettivo resta di migliorare, a partire dalle scelte da fare sul rettangolo verde. Il giallo arrivato al 25′, frutto di irruenza e inesperienza, non è piaciuto al tecnico, che lo ha evidenziato al termine del match. Le basi però ci sono, così come la capacità di Juric di tirare fuori il meglio dai suoi diamanti grezzi.