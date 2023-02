Il Torino è la squadra ad aver schierato titolari più 2004 in questa stagione: prima Emirhan Ilkhan e poi Gineitis

Giocando da titolare contro il Milan Gineitis è diventato il secondo 2004 a giocare titolare nel Torino in questa stagione. Il primo è stato Emirhan Ilkhan che ha disputato da titolare la partita contro il Lecce vinta per 1-0 dai granata grazie ad un gol di Vlasic. Il Torino è la squadra che in Serie A ha schierato titolari più giocatori classe 2004. Nessuna squadra come i granata, nemmeno quelle con l’età media della rosa più bassa: il Torino d’altra parte è la terza squadra per età media di giocatori schierati. A precedere i granata troviamo in seconda posizione l’Empoli che ha sempre tirato fuori dal suo settore giovanile giovani molto promettenti, come per esempio Baldanzi, Parisi e un attuale giocatore del Toro cresciuto nel settore giovanile degli azzurri, Samuele Ricci. In prima posizione in questa classifica troviamo il Lecce che ha giocatori molto giovani come Banda e Colombo.

Puntare sui giovani per avere più prospettiva

Statistica sicuramente importante quella dell’età media della rosa. Infatti sottolinea che tipo di futuro hanno in mente le società e gli allenatori per le loro squadre. Puntare sui giovani è un rischio, perchè sono più inesperti, ma è un rischio che bisogna correre per creare un futuro.